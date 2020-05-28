Лесничества двух территорий получат технику для предотвращения, обнаружения и ликвидации лесных пожаров, патрулирования лесов с целью выявления незаконных рубок, других нарушений лесного законодательства.

В Чебулинском муниципальном округе лесным пожарным передан КАМАЗ и малый лесопатрульный комплекс для тушения пожаров по нацпроекту «Экология» стоимостью 6,5 млн рублей. Еще 19 единиц техники вручено государственным лесным инспекторам по госпрограмме «Охрана, защита, воспроизводство лесов и объектов животного мира Кузбасса» на 2017-2024 годы – автомобили УАЗ и снегоходы на общую сумму 25 млн рублей.

«В 2018 году износ техники лесничеств составлял 87%. Поэтому обновление автопарка – это своевременная и важная мера. Техника будет помогать инспекторам при патрулировании лесов, выявлении преступлений и тушении пожаров в труднодоступной местности. 29 мая 16 машин получат инспекторы Гурьевского района – снегоходы, УАЗы и квадроциклы», – сказал начальник департамента лесного комплекса Максим Яковлев.

В 2020 году на техническое перевооружение лесхозов Кузбасса в рамках нацпроекта «Экология» будет направлено 70,6 млн рублей. Средства предназначены для приобретения 24 единиц техники (8 машин поступили, 16 прибудут до конца лета).

В 2019 году в Кузбасс по нацпроекту поступило 113 единиц лесопожарной техники на общую сумму 133,5 млн рублей, по госпрограмме – 7 машин стоимостью 5,7 млн рублей.

Наземное патрулирование территории проводится в Кузбассе на площади более 2 млн гектаров. Техническая модернизация лесничеств позволит повысить порядок и дисциплину в лесах, результативность лесного и пожарного надзора, раскрываемость преступлений.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.