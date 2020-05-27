Накануне в Новокузнецке водитель такси сбил велосипедиста. Подробности инцидента сейчас устанавливаются. Ещё одно ДТП произошло в Кемерове: в машину, выезжавшую со двора, врезался велосипед. Ущерб автомобилю оценён в 300 тысяч рублей. Как это произошло и, самое главное, как избежать подобных аварий — в сюжете Анастасии Подоляко.

Велосипедист не затормозил перед выездом со двора и буквально скрутил сальто на капоте машины. Водитель автомобиля вспоминает: сама выезжала накатом. Дальше — резкий удар в бок, потом — в другой.

На велосипеде ехал 17-летний молодой человек. После аварии у него остались, к счастью, только ушибы. Супруг Марии был свидетелем аварии. Вспоминает: сначала испугался за мальчика, потом уже подумал, во сколько обойдётся ремонт машины.

Замена фары, капота и ремонт бампера будет стоить не меньше 300 тысяч. Кто виноват — ситуация спорная. Окончательно будет известно не раньше, чем через месяц. Сотрудники ГИБДД изучат записи камер наблюдения и проведут следственный эксперимент. Учтут видимость выезда со двора, скорости движения обоих участников аварии и степень вреда здоровью.

Сотрудники ГИБДД каждый год проводят профилактическую акцию «Внимание – дети», направленную на профилактику аварий с участием несовершеннолетних. В первую очередь, служащие Госавтоинспекции напоминают родителям: необходимо заранее объяснить ребёнку правила безопасного поведения при управлении любым видом транспорта.

Чаще всего велосипедисты через пешеходный переход переезжают. За это предусмотрен штраф 800 рублей. Наказание не суровое, но несоблюдение правила может стоить намного дороже.

Автор: Анастасия Подоляко