В Юрге запланированы масштабные работы по развитию и благоустройству города: ввод в строй пяти новых домов на 186 квартир, большой блок по ремонту дорог, скверов, реконструкции объектов. Этот год станет мощным стартом для решения многолетней проблемы города — острейшего дефицита оборудованных мест для игр детей на свежем воздухе.

«Жители ждут изменений, перемен к лучшему. Ремонтные и строительные работы должны идти с соблюдением всех мер безопасности и завершиться по графику. Большое дело для Юрги — новые детские площадки, которые не обновлялись в старых кварталах с 60-х годов, а в новых не устанавливались вообще. Теперь современные игровые комплексы будут в каждом районе Юрги. Но на этом мы не остановимся, есть задача продолжить эту работу и в будущем», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочей встрече с главой Юргинского городского округа Алексеем Фоминым.

Новых детских площадок установят 57. Из них 50 будет приобретено за счет средств местного бюджета, 2 – по областной акции «100 детских площадок», 5 – в рамках социально-экономического сотрудничества с предпринимателями, в том числе одна специально для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Фомин доложил, что в Юрге в этом году отремонтируют более 14 км дорог на сумму 340,5 млн рублей (323,5 – по областной субсидии, 17 млн рублей – местный бюджет). Также будут проведены ремонты тротуаров, двух общественных пространств – сквера им. Басырова и территории перед ДК Победы, трех стел на въездах в город, 105 остановочных павильонов. Капитальный ремонт ожидает 39 многоквартирных домов.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» будет реализован проект «Благоустройство школьного стадиона МБОУ «Начальная школа №5» стоимостью более 2,6 млн рублей.

Началась подготовка к отопительному сезону. На особом контроле – подготовка Юргинской ТЭЦ. Главная задача – отремонтировать 2 котла. Работы идут по графику. На эти цели направлено 191,88 млн рублей.

На 2020 год выделено 366 млн рублей на обеспечение жильем льготных категорий граждан и переселение из аварийного жилого фонда: из федерального бюджета – 307 млн рублей и областного – 59 млн рублей. В том числе финансирование направлено на приобретение жилых помещений детям-сиротам, многодетным семьями другим льготным категориям граждан. Льготные займы и соцвыплаты на приобретение жилья получат 22 семьи. Продолжится работа по выплатам или предоставлению новых квартир жильцам аварийных домов, план на 2020 год – 188 семей.

В этом году будет введено 5 многоквартирных домов. Один дом будет сдан уже в августе 2020 года. Это новый жилой дом по ул. Фестивальной площадью 2,5 тыс. кв. метров. Остальные дома построят до конца года во втором и четвертом микрорайонах.

Также Алексей Фомин рассказал о перспективных проектах, которые будут начаты в этом году. Подготовлены еще 6 площадок для строительства жилых домов. В этом году начнется строительство школы на 550 мест и детского сада на 220 мест в военном городке, а также ремонт школы № 14 по областному проекту «Моя новая школа» (план на 2021 год).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.