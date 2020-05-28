Образовательные учреждения сферы культуры и искусства Кузбасса в течение всего 2020 года будут получать в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» новые инструменты и оборудование на общую сумму 87 млн 664 тыс. рублей, из них 14,9 млн рублей – средства областного и местных бюджетов. Инструменты получат 12 музыкальных школ и 3 колледжа.

«Кузбасс активно участвует в национальном проекте «Культура». В прошлом году регион получил 82 пианино для детских музыкальных школ и школ искусств. В этом году Кузбасс стал одним из первых регионов России, который в рамках нацпроекта «Культура» получит музыкальные инструменты на такую крупную сумму. Музыкальные учреждения Кузбасса давно ждали обновления. Мы осознанно выбрали для участия в проекте не только городские школы, но и сельские, учитывая мнение музыкальных педагогов. Педагоги радуются новым инструментам не меньше, чем дети. Даже самые опытные преподаватели музыкальных школ не помнят таких массовых поставок», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках нацпроекта закупаются ученические и концертные инструменты и оборудование отечественного и импортного производства высокого класса. В списке новых инструментов 21 рояль, 78 пианино, 18 аккордеонов, 17 баянов, 28 балалаек, а также скрипки, барабанные установки, духовые инструменты (флейты, саксофоны, гобои, кларнеты и др.), гитары, альты, хоровые станки, учебно-методические пособия, мольберты, натурный фонд, оргтехника.

Новые инструменты поступят в частности в Кемеровский областной музыкальный колледж, Прокопьевский областной колледж искусств им. Д.А. Хворостовского, Новокузнецкий областной колледж искусств. Значительное обновление фонда произойдет в школах Кемерова, Новокузнецка, Белова, а также Крапивинского, Яшкинского и Гурьевского муниципальных округов.

На оснащение инструментами каждого колледжа предусмотрено по 15 млн рублей, на оснащение каждой школы – около 3,5 млн рублей.

Например, в Детскую школу искусств поселка Зеленогорский поступят восемь гитар, три скрипки, баян, аккордеон, радиосистемы с головным микрофоном и учебные материалы по предмету «Сольфеджио». Такого масштабного обновления инструментов не было ни разу с момента создания школы. Новые инструменты позволят увеличить состав инструментальных ансамблей, привлечь еще больше детей в оркестр народных инструментов и улучшить качество образования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.