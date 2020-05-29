Сеянцы 6 млн 164 тыс. деревьев хвойных пород высадили в Кузбассе в течение весны на землях лесного фонда общей площадью 1495 га, в том числе 439 га компенсационных лесов. Это более 80% от плана на текущий год: 1826 га, в том числе 800 га компенсационных лесов. План будет полностью выполнен в осенний лесопосадочный сезон.

«Эту работу в полной мере оценят наши потомки, когда из крохотных сеянцев вырастут могучие кедры, ели и сосны. Деревья – наш экономический и экологический ресурс, это наши инвестиции в будущее страны и региона. Благодаря нацпроекту «Экология», лесовосстановление в Кузбассе получило мощный импульс к развитию. В этом году планируем высадить почти вдвое больше деревьев, чем в прошлом», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным областного департамента лесных ресурсов, в 2019 году Кузбасс достиг всех целевых показателей регионального проекта. Искусственное лесовосстановление выполнили на площади 1098,52 га, высадили 3,9 млн деревьев.

На лесовосстановительные работы в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Кузбассе в 2020 году направлено 38 млн рублей из федерального бюджета.

Сеянцы выращены специалистами лесхозов в питомниках Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.