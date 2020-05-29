Сотрудники лесничеств южных территорий Кузбасса получили 17 единиц техники: 16 внедорожников УАЗ и снегоходов, приобретенных по госпрограмме «Охрана, защита, воспроизводство лесов и объектов животного мира Кузбасса на 2017-2024 годы», а также многофункциональный КАМАЗ, купленный по нацпроекту «Экология». Передача техники состоялась в Гурьевске в пятницу 29 мая.

«Наша задача — сохранить природу Кузбасса, максимально снизить ущерб от лесных пожаров и незаконных рубок. С новой техникой лесничие смогут эффективнее патрулировать леса, оперативно ликвидировать возгорания, а также следить за порядком в лесах, ловить «черных лесорубов» даже в труднодоступной местности», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Ранее, 27 мая, в Чебулинском муниципальном округе сотрудники восьми лесничеств севера Кузбасса получили 19 машин по госпрограмме, а также КАМАЗ и малый лесопатрульный комплекс для тушения пожаров по нацпроекту «Экология».

На приобретение техники по госпрограмме затрачено 25 млн рублей, по нацпроекту – 12,1 млн рублей.

Всего в 2020 году на техническое перевооружение лесхозов Кузбасса в рамках нацпроекта «Экология» будет направлено 70,6 млн рублей. Средства предназначены для приобретения 24 единиц техники (9 машин уже поступили, еще 15 прибудут до конца лета).

В 2019 году в Кузбасс по нацпроекту поступили 113 единиц лесопожарной техники на общую сумму 133,5 млн рублей, по госпрограмме – 7 машин стоимостью 5,7 млн рублей.

Наземное патрулирование лесной территории проводится в Кузбассе на площади более 2 млн гектаров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.