В Новокузнецк поступили 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе 2 реанимобиля с полным комплектом необходимого оборудования. Это позволило полностью обновить автопарк службы скорой помощи в южной столице Кузбасса. Бригады скорой медицинской помощи теперь будут работать только на новых машинах.

Автомобили предоставлены в рамках контракта ООО «РТ- Скорая помощь». Кузбасс вошел в число пилотных регионов – участников проекта по обновлению автопарка скорой помощи за счет привлечения частных инвестиций.

«Кузбассу удалось попасть в список участников пилотного проекта, хотя в отборе участвовали 75 регионов, конкурс был серьезный. Все 39 автомобилей направлены в Новокузнецк. Это осознанное решение. Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи обслуживает 400-450 вызовов в сутки. Это высокая нагрузка. При этом бригады работали на сильно изношенных машинах, большинству из них было больше 10 лет», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые машины созданы на базе автомобиля «Газель» с высокой проходимостью, оснащены кондиционерами для водителей и медицинской бригады, готовы к работе в зимних условиях.

В этом году еще ожидаются поставки новых автомобилей скорой помощи по федеральной программе «Безопасные дороги». Сейчас Минздрав Кузбасса разрабатывает техническое задание по оснащению машин для службы медицины катастроф. После аукциона в регион поступят еще 5 полностью укомплектованных реанимобилей. Кроме того, 20 реанимобилей класса С поступят в Кузбасс до конца года в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минздрава РФ.

Напомним, за 2018-2019 годы медицинские организации Кузбасса получили по разным программам 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.