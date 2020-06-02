Сергей Цивилев обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить федеральное финансирование реализуемого в Кузбассе регионального проекта «Чистый воздух». Глава региона сообщил об этом на отчетной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты. Сергей Цивилев напомнил, что вопрос улучшения экологии Новокузнецка стоит на контроле президента России Владимира Путина, также губернатор считает это и своей личной ответственностью.

«К 2024 году в Новокузнецке необходимо уменьшить вредные для экологии выбросы более чем на 20%. Сейчас все предприятия города подписали документы о реализации этой программы. И, несмотря на международный кризис в угольной отрасли, пандемию, промышленники Новокузнецка идут в строгом соответствии с графиком. По программе «Чистый воздух» предполагалось [федеральное] финансирование в размере 2 млрд рублей, но было принято решение перенаправить эти деньги для решения вопросов борьбы с коронавирусом. А экология в Кузбассе – это приоритет, поэтому я обратился с просьбой к председателю правительства [РФ Михаилу Мишустину] это финансирование вернуть. Если нашу просьбу поддержат, программа будет выполняться быстрее», – сказал Сергей Цивилев.

В пресс-конференции, которая проходит в формате онлайн, участвуют более 90 журналистов. Мероприятие транслируется в эфире «Кузбасс 1 HD» и сайте телеканала.