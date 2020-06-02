Жители трех территорий Кузбасса, потерявшие жилье или имущество в результате пожаров 23 апреля, получили помощь, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 2 июня.

«Главное, что никто из людей не пострадал. Но сгорели дома и хозяйственные постройки. Всем была оказана экстренная помощь. В кратчайшие сроки решили вопрос с материальной помощью. Активно прорабатывается вопрос с обеспечением жильем», – сообщил Сергей Цивилев.

По словам губернатора, 27 семей, потерявшие жилье и имущество, получили из областного бюджета по 200 тысяч рублей; 4 семьи, потерявшие жилье, по 150 тысяч рублей; 12 семей, потерявшие имущество, по 50 тысяч рублей. Кроме того, для каждой семьи была предусмотрена поддержка из местного бюджета.

Вопрос обеспечения пострадавших жильем решается в индивидуальном порядке. На сегодняшний день 7 семей подписали договоры на получение социальных выплат из областного бюджета для приобретения жилплощади. Размер выплат варьируется в зависимости от состава семей, площади и стоимости утраченного жилья. «Две семьи оформляют документы на получение льготного кредита на строительство жилья», — сказал Сергей Цивилев. Еще двое селян получат жилье по социальным программам.

Помощь оказана и семьям, пострадавшим от урагана 26 мая в Мариинском районе, отметил Сергей Цивилев. В результате обрушения стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища погибли 2 человека. Их семьям оказана экстренная материальная помощь в размере 100 тыс. рублей. Еще одному пострадавшему, который находится в больнице, выделено 50 тыс. рублей. «Ураган повредил кровли домов и других объектов. По результатам оценки ущерба будет приниматься решение о помощи. Мы поможем каждой семье в зависимости от ущерба», – сказал губернатор.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.