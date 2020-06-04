За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 10, Кемерово – 5, Междуреченск – 4, Белово – 2, Киселевск – 2, Краснобродский – 1, Кемеровский МО – 1, Прокопьевск – 1, Гурьевский МР – 1, Прокопьевский МО – 1.

4 пациента выздоровели: Кемерово – 2, Осинники – 1, Анжеро-Судженск –1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, за весь период в Кузбассе 255 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 404 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9475 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.