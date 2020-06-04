Три новых трамвая лимитированной «кузбасской» серии начали работать в Новокузнецке

Южная столица Кузбасса в этом году всего получит 9 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Трамваи модели 71-623 «Новокузнецк» вышли на линии сегодня, 4 июня. Еще четыре таких же трамвая поступят в город до конца месяца, два двухсекционных низкопольных трамвая модели 71-142 «Кузбасс» – до конца года. Такого крупного обновления трамвайного парка в Новокузнецке не было более 10 лет. Стоимость новых трамваев – более 378 млн рублей, деньги направлены из областного и муниципального бюджетов.

«Приобретение электротранспорта – еще один шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса. Современные брендированные трамваи помогут сделать воздух в городе значительно чище, жители будут передвигаться с комфортом, надписи на трамваях напомнят о приближении знаменательного события – 300-летия Кузбасса», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона уделяет особое внимание улучшению качества воздуха в южной столице Кузбасса. В Новокузнецке до 2024 года необходимо уменьшить вредные для экологии выбросы в атмосферу более чем на 20%, в том числе за счет приобретения экологичного транспорта.

Новые трамваи с низким уровнем пола отличаются бесшумностью и плавностью хода и торможения. Все трамваи оборудованы системой «Говорящий город» для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, специальными платформами, которые позволяют с комфортом закатить в вагон коляску. В салоне каждого трамвая есть USB-зарядки для электроники, кондиционеры, мультимедиа-системы, установлены мощные отопители. Встроенный мультимедиа-комплекс оборудован функцией подсчета пассажиров, информационной системой безопасности для обмена данных со службами ГО и ЧС, функцией распознавания маршрутов при помощи специальных софитов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.