В домах кемеровчан продолжают устанавливать пожарные извещатели. В случае малейшего задымления они издают звуковой сигнал. Для более надёжной защиты в каждую квартиру ставят по 2 прибора — в коридоре и в спальне. Куда обратиться, чтобы получить датчик? Куда лучше установить и как часто его нужно менять? Расскажет Анастасия Подоляко.

Большинство возгораний происходит ночью. Об этом говорят сотрудники МЧС. Спасти жизнь в такой ситуации поможет только быстрая реакция. На то, чтобы выйти из дома, иногда остаются минуты. И пожарные извещатели в таком случае работают как будильники безопасности. Разработчики уверяют: громкости сигнала достаточно, чтобы человек проснулся.

Датчики реагируют на дым. Под защитой одного прибора находятся до 80 квадратных метров помещения.

Поэтому устанавливают их в местах с хорошей циркуляцией воздуха — на потолке или на стенах.

Дымовые датчики бесплатно установили в квартирах и домах ветеранов, многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. Все пользователи получили инструкцию. Но кузбассовцы задают вопросы, например — что делать, если села батарейка. Встроенный элемент питания должен работать на протяжении года. Потом придётся заменить либо самим, либо попросить помочь социального работника. Ещё один пользователь спросил: оповестит ли прибор, установленный в частном доме, если возгорание произойдёт на чердаке. Пожарные уверяют: он сработает, но потребуется чуть больше времени.

Чтобы установить извещатель, нужно обратиться в Центры социального обслуживания. Умный прибор прослужит до 10 лет. И в экстренной ситуации для вас и ваших близких он может стать настоящим спасателем.

Автор: Анастасия Подоляко