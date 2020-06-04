Школа креативных индустрий в Кемерове примет первых студентов 1 сентября. В школе готовы к работе студии звукорежиссуры и современной музыки, дизайна, театральных технологий, анимации, интерактивных цифровых технологий, мультимедийных технологий.

Учиться в школе будут 180 человек от 12 до 18 лет, срок обучения — 2 года. Молодых людей, желающих реализовать свой творческий потенциал в цифровой среде, научат создавать digital-проекты в сфере фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки и других. Обучение в школе будет бесплатным.

Новое учреждение станет частью создаваемой в Кемерове Высшей школы музыкального и театрального искусства, которая в свою очередь войдет в cостав Сибирского кластера искусств. Школы креативных индустрий появятся в каждом городе России, где в рамках нацпроекта «Культура» создаются культурно-образовательные комплексы: в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

«С 1 сентября Кемерово первым из четырех городов проекта запускает полноценный образовательный процесс в Школе креативных индустрий. Для наших ребят все будет бесплатно. Сегодня осмотрел студии — везде современное оборудование, специалисты подтверждают, что все полностью укомплектовано и продумано до мелочей. Такая школа — это, безусловно, новый уровень для нашего региона, отличный трамплин для подготовки первоклассных специалистов, которые потом будут востребованы в учреждениях нашего культурного кластера», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время осмотра здания.

В школе будут преподавать графический и 3d-дизайн, motion-дизайн, искусство фотографии, видеомонтаж, студийную и концертную звукорежиссуру. В первый год ученики школы будут знакомиться со всеми направлениями творческой деятельности. Во второй год учеников ждет углубленное погружение в тонкости одной из изучаемых дисциплин и практическая работа в одной из студий. В перспективе учреждения культуры Кузбасса смогут пополниться новыми специалистами, такими как дизайнер виртуальной среды, звуковой дизайнер, 3D-аниматор, театральный технолог и другими.

Для потенциальных слушателей Школа креативных индустрий запустила свой Youtube-канал и уже сейчас размещает онлайн видео-уроки от кураторов студий. Первый видео-курс «Съемка музыкального клипа на смартфон» посвящен созданию мультимедийного продукта с помощью мобильных устройств.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.