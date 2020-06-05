Вопросы развития культурной сферы в новых условиях обсудили ведущие деятели культуры и искусства России, руководители органов управления культурой, областных учреждений культуры и искусства Кузбасса на пленарном заседании онлайн-форума «#КУЛЬТУРАНАДОМ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».

«Учреждения культуры Кузбасса оперативно отреагировали на сложившиеся обстоятельства и ушли в онлайн, разработали новые форматы взаимодействия с аудиторией, делились интересными проектами на своих страницах в социальных сетях. Считаю, что для культуры Кузбасса открылись новые возможности, в том числе и в области цифровизации, которые будут использованы в дальнейшем и принесут нашим учреждениям только пользу», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, выступая на форуме.

Участниками и зрителями форума стали более 13 тысяч человек из регионов Сибири и центральной России. В форуме участвовали заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, искусствовед, общественный, государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой; кинорежиссер Владимир Хотиненко.

Спикеры форума поддержали мысль об открывшихся в последние месяцы новых возможностях для развития культуры. Все отмечали, что онлайн-форматы позволили большому количеству людей увидеть культурные программы, которые в обычной жизни для многих были недоступны. Поэтому онлайн формат должен не только сохраниться, но и трансформироваться в отдельный вид искусства.

Сергей Цивилев также подробно рассказал о создаваемом в Кузбассе культурно-образовательном, театрально-концертном и музейно-выставочном комплексе. Глава региона отметил, что строительство образовательной части комплекса идет по графику и будет завершено к концу 2021 года. Сейчас заканчивается проектирование Театра оперы и балета. «Мы поставили задачу перед проектировщиками, чтобы наш Театр оперы и балета был красивейшим не только в регионе, но и в стране. Это должен быть объект культурного наследия, в котором будут учиться и приобщаться к прекрасному многие поколения кузбассовцев», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Во второй части форума работали семь тематических площадок, посвященных деятельности клубных учреждений, театрально-зрелищных учреждений, кино, библиотек, музеев, художественному образованию, информационной поддержке культуры. Работники культуры обсудили, какие виртуальные форматы и инструменты работы оказались наиболее востребованными среди зрителей, какие интерактивные технологии используются в сфере художественного образования, с какими трудностями столкнулись педагоги во время дистанционного обучения, поделились успешными практиками. Также участники дискуссий узнали о способах продвижения event-проектов в виртуальном пространстве, отметили наиболее удачные формы коммуникации с виртуальными посетителями.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.