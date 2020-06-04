Ежегодно в нашей стране теряется порядка 45 000 несовершеннолетних. В социальных сетях регулярно появляются ориентировки на пропавших детей, и по статистике, летом таких случаев значительно больше, чем зимой. Причины самые разные: ушёл из дома, так как обиделся, случилась трагедия или несчастный случай. Что делать родителям, чтобы не допустить такой ситуации? Инструкция в нашем сюжете.

Резонансный случай, о котором говорил весь Кузбасс. Рудничный район Кемерова. Двое взрослых мужчин посадили в багажник иномарки девочку и скрылись. Несмотря на то, что заявлений об исчезновении несовершеннолетних подобного возраста в полицию не поступало, была проведена проверка.

НАТАЛЬЯ МАСЛАКОВА, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Полицейские выяснили, что ребёнок – это 7-летняя дочь владельца транспортного средства. По предварительной информации, девочка порвала одежду, и отец усадил её внутрь багажника, чтобы переодеть. Семья является благополучной, противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось».

Этот случай показал бдительность кузбассовцев. Как и другой. Иркутск. Девочку силой заталкивают в автомобиль. На улице немноголюдно. 16-летний подросток, проходивший мимо, случайно услышал крики. Парень попросил о помощи находившегося неподалеку водителя. Они вместе догнали автомобиль и спасли ребёнка… К сожалению, неравнодушные рядом есть не всегда. Эксперименты психологов показали: при хорошей подготовке усыпить бдительность несовершеннолетнего можно и в многолюдных местах. Один из самых действенных методов противостоять такой опасности, как считают специалисты, — пароль. Можно придумать с ребёнком слово, которое будет знать только узкий круг лиц.

Если всё-таки ребёнок пропал, не выходит на связь, и его нет у ближайших родственников и знакомых, то действовать нужно незамедлительно. Бояться административных протоколов не стоит. Речь идёт о жизни самого дорогого человека.

Очень часто дети теряются в общественных местах. Инструкция для наших юных зрителей: в такой ситуации главное — не паниковать, а оставаться на том же самом месте, на котором стоишь.

Еще один совет от отряда «Лиза Алерт» — надо научить ребёнка кричать. Если во время игр у него это и получается неплохо, то в опасной ситуации всё может быть наоборот. Репетиции в этом деле только приветствуются…

Недавно в Новокузнецке в подземном переходе на остановке «Музей искусств» открыли арт-объект, посвящённый пропавшим российским детям. 3000 ориентировок. Это лишь 10% от общего числа заявлений, которые принял в работу поисково-спасательный отряд России за 10 лет своего существования. Волонтёры напоминают: отточенные навыки и простые беседы могут спасти жизнь.

Автор: Кристина Орехова