Строительство новой школы в Юргинском военном гарнизоне началось в субботу 6 июня при участии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Образовательное учреждение на 550 учащихся построят по нацпроекту «Образование», рядом возведут детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Оба объекта будут готовы осенью 2021 года. Прилегающую к школе и детсаду территорию по улице Тургенева благоустроят.

«Мы должны обеспечить комфортную жизнь семьям военнослужащих. Строительство новых объектов — важный шаг в этом направлении, детей не нужно будет отвозить в Юргу, они смогут посещать детский садик и получать образование рядом со своими домами. Военный городок преобразится к 300-летию Кузбасса, мы поможем комплексно благоустроить территорию гарнизона», – сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Юргу.

В трехэтажной школе будут современные спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, арт-пространство, помещения для групп продленного дня. На территории образовательного учреждения разместят несколько спортивных площадок и зону для сдачи зачетов ГТО. На строительство и оборудование школы будет направлено почти 729 млн рублей федеральных средств и 5 млн рублей из бюджета Кузбасса.

Двухэтажный детский сад на 220 мест, 60 из которых для детей ясельного возраста, – это помещения для десяти групп с собственными раздевалками, туалетными комнатами, буфетной, игровой и спальней; спортивный зал с инвентарем, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты, прачечная. Прилегающая территория будет включать игровые площадки, миниавтогородок для изучения ПДД и пространство для знакомства детей с природой и ее сезонными изменениями. На эти цели будет направлено 232 млн рублей, из них 113,2 млн рублей – федеральный бюджет, 118,8 млн рублей – средства региона.

Два пятиэтажных дома на 35 квартир каждый во втором микрорайоне Юрги начнут строить уже в июне, еще два многоквартирных дома – в сентябре. В новое жилье в 2021 году заедут в том числе, юргинцы-участники соцпрограмм, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья. За пять лет во втором микрорайоне построят еще 14 современных пятиэтажек, прилегающую территорию благоустроят, будет оборудована собственная парковая зона – жилой комплекс назовут «Альпийский Парк».

Бульвар главной улицы города – проспекта Победы – благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». На части проспекта длиной 460 метров, которая в последние десятилетия находилась в неудовлетворительном состоянии, установят уличное освещение, урны, скамейки, фотозоны, устроят бордюры, пешеходные тротуары, озеленят территорию. На работы выделено свыше 24 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — чуть более 21 млн рублей, областное финансирование составило 730 тысяч рублей и муниципальное финансирование – 2,4 млн рублей.

«Юрга и Юргинский военный гарнизон преображаются. Здесь возводят новые социальные объекты, строят современные дома, облагораживают территорию, через несколько лет в городе появится несколько парковых зон. В муниципалитете подготовлены перспективные проекты развития, такие идеи мы готовы поддерживать», – сказал глава региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.