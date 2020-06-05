Разработка. Кемеровчанин Валентин Лавыгин спроектировал и собрал себе альтернативу инвалидной коляске. Это ручной велосипед. Где взял материалы и как устроено приспособление? Всеми наработками создатель и испытатель поделился с Анастасией Подоляко.

Транспорт, который привлекает внимание. 79-летний Валентин Лавыгин признаётся: прохожие на его приспособление смотрят с любопытством. Дети называют самокатом, взрослые — велосипедом. Сам разработчик, он же испытатель и пользователь говорит: это хенд-байк. Педали нужно крутить руками. Задумывался одновременно как альтернатива домашнему тренажёру и инвалидной коляске: и прогулка, и физическая тренировка.

В прошлом Валентин преподавал черчение, есть художественное образование и квалификация дизайнера высшей категории. Так что со схемами и рисунками хорошо знаком. Поэтому и свой новый транспорт спроектировал сам. Запчасти искал в магазинах и на рынках. Продумал до мелочей. Даже то, где будет хранить трость, с которой обычно ходит.

Валентин — инвалид с детства. Часть ноги заменяет протез. Но для себя решил: коляска мешает подвижному образу жизни. Поэтому гулять предпочитал пешком. Пока не соорудил ручной велосипед. Сейчас по бульвару передвигается только на нём. Каждый день — минимум час езды.

Изобретатель посчитал: ручной велосипед обошёлся ему примерно в 8 тысяч. Зато польза и для здоровья, и для настроения неоценима. Поэтому наработками и схемами своего проекта готов поделиться с теми, кому они могут быть полезны.

Автор: Анастасия Подоляко