Детские аттракционы возвращаются к работе в Кузбассе, больницы региона возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок до 1 недели. Об этом говорится в новом распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Кузбасс поступательно возвращается к нормальной жизни, каждые несколько дней мы отменяем очередной пакет ограничений. На этот раз время пребывания пациентов в больницах на плановой госпитализации продлевается до семи дней — это позволит охватить лечением в стационарах большее число людей. Возобновляем также работу аттракционов в парках и других общественных местах – это шаг навстречу малому бизнесу и забота о детях, которым летом хочется развлечений», – сказал Сергей Цивилев.

Согласно распоряжению, учреждения здравоохранения Кузбасса возобновляют плановую госпитализацию пациентов на срок не более 7 дней. Ранее максимальный срок госпитализации составлял 3 дня. Пребывание больных в стационарах будет сопровождаться особыми мерами предосторожности: разрешено размещение в палате не более 2 человек, питание больных и проведение всех медицинских манипуляций должно быть организовано в палате, чтобы свести к минимуму передвижение пациентов по больнице.

К работе возвращаются также расположенные на открытом воздухе детские развлекательные центры и аттракционы, за исключением надувных горок и батутов. На этих объектах должны соблюдаться противоэпидемические требования, такие же, как в торговых центрах и заведениях общественного питания. Обязательное условие работы аттракционов — разметка территории в зоне касс и в зоне ожидания, соблюдение посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе при рассадке на аттракционах. Обязателен масочный режим для посетителей и сотрудников, наличие дозаторов с дезинфицирующими средствами и обработка оборудования и инвентаря 2 раза в сутки.

Кроме того, согласно распоряжению, с 15 июня отделы «Мои документы» МФЦ возобновляют работу в штатном режиме.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.