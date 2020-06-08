Спортсмены и поклонники здорового образа жизни получили возможность вернуться к полноценным тренировкам. Спортивные клубы открываются, и первое, что ждёт посетителей — это новые требования к посещению. Какие? Узнавала Кристина Орехова.

Около 70 дней тренажёры и спортивный инвентарь пылились в стенах клубов. Сейчас, когда тренировки разрешены, — к ним самое пристальное внимание. Причём не только спортсменов, но и сотрудников, отвечающих за чистоту и проведение дезинфекции. С момента начала пандемии оснащение клубов пополнилось специфическими приспособлениями.

Одно из условий – маски до входа в тренировочный зал, а там уже – соблюдение дистанции. С этим помогает и специальная расстановка тренажёров, и разделительные линии. Для всех сотрудников – абсолютный масочный режим и резиновые перчатки. Тренеров новые условия не смущают. Напротив, после внепланового отпуска энтузиазма прибавилось.

Помимо этого, многие освоили работу в прямом эфире в соцсетях. А когда разрешили тренировки на улице, и наставники, и постоянные клиенты с удовольствием приняли участие в занятиях спортом на свежем воздухе. Для кого-то это время стало не периодом «простоя», а экспериментов. Понимая, что в самоизоляции находились целыми семьями, сотрудники разработали и варианты тренировок с детьми.

Хоть и с соблюдением новых правил возможность заниматься спортом, гулять в парках или посещать летние кафе не может не радовать. Ведь жизнь постепенно возвращается в привычное русло.

Автор: Кристина Орехова