8 июня в России отметили День социального работника. В период пандемии работы у них прибавилось. Помогают доставить своим подопечным продукты питания, лекарства, проводят онлайн-занятия. Арина Мерлова побывала в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района.

Табуреты, инвалидные коляски и другие приспособления, которые облегчают быт людей с ограниченными возможностями здоровья, поступили недавно. Юлия Филиппова собирает их сама. Себя называет альтруистом. Всегда готова прийти на помощь. Именно поэтому и профессию такую выбрала — социальный работник. Уверена, что делает мир своих подопечных добрее. А они, в свою очередь, меняют её.

Как правильно есть? Как научиться ходить самостоятельно? И самое главное — как снова полюбить жизнь? В Комплексном центре работает школа ухода. Пока, в период пандемии, в формате онлайн. Соцработники всегда на связи со своими подопечными.

Когда профессия — это действительно призвание. Они готовы помочь закупить продукты, принести лекарства, сделать домашнюю работу и … просто выслушать. Они заменяют своим подопечным друзей и родственников. И даже в свой профессиональный праздник — на посту. Потому что по-другому не могут.

Автор: Арина Мерлова