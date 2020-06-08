В нескольких районах областной столицы установлены тематические композиции и открыты мини-выставки. К мероприятию присоединились и уличные художники. За тем, как создаются арт-объекты, наблюдала Анастасия Подоляко.

Герои носят не плащи, а медицинские маски. Такими врачей видит художник Михаил Смирнов. На его холсте — Халк, капитан Америка, Росомаха, советский доктор Айболит. Все они в белых халатах. Черты лица каждого персонажа автор специально не прорисовывает. Создаёт собирательный образ супергероя.

Сначала Михаил переносит рисунок карандашом. Дальше определит, каким цветом закрасить каждую деталь, где сделать ярче и куда «положить» тень. Конечно, есть эскиз, но оттенки и полутона подбирает по ходу работы.

Михаил планирует закончить работу за сутки. Параллельно с ним городские объекты расписывают и другие художники. Все они профессионалы, но сменили мольберты на уличные стены, заборы, трансформаторные будки.

Художники не только кистью выразили благодарность врачам, работающим во время пандемии. Но и создали «Сад памяти». Десятки нарисованных деревьев появились в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники фестиваля красками пишут не просто картины, а настоящую историю.

Автор: Анастасия Подоляко