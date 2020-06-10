Новая асфальтированная дорога заменит разбитую, с гравийным покрытием. Строительство участка дороги завершается в селе Поломошное Яшкинского муниципального округа.

Жительница села обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой построить дорогу на месте старой, от которой в дома летела пыль, во время рабочего визита главы региона в муниципалитет 23 апреля.

Губернатор распорядился включить ремонт 710 метров гравийной дороги по улице Советская в государственную программу области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса». На строительство дороги было выделено 9,6 млн рублей. Рабочие уже сформировали основание дорожного полотна и начали укладку нижнего слоя асфальта, уложили трубы водоотведения.

«Дороги в населенных пунктах должны быть безопасными и удобными для жителей. Работы на улице Советской закончат к 15 июня, но это не единственная дорога в Яшкинском округе, которая требует кардинального обновления. На сегодня в округе в асфальтировании нуждаются более 300 км гравийных дорог. В план ремонтов на этот год вошли только две улицы райцентра – Советская и Гагарина, но мы будем корректировать график, искать дополнительные возможности. Цель — к 90-летию муниципалитета отремонтировать как можно больше дорог, сделать их качественными и безопасными, подарить муниципалитету технику для их обслуживания», – сказал Сергей Цивилев на встрече с главой Яшкинского муниципального округа Евгением Кураповым.

Глава муниципалитета доложил губернатору о ходе реконструкции Поломошинской общеобразовательной школы – участницы областной программы капремонта «Моя новая школа». Построенная в 1979 году школа полностью обновится к декабрю 2020 года. Строители заканчивают работы на кровле, установили новые окна и пол. На капитальный ремонт школы направлено 94,5 млн рублей.

В рамках инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в селе установили детскую спортивную площадку, на это было выделено 800 тыс. рублей. Также по проекту в селе Таловка обновят сквер Памяти (1,3 млн рублей), в поселке Яшкинский отремонтируют сквер «Ветеранов» (700 тыс. рублей), рассказал Евгений Курапов.

Кроме того, в муниципальном округе активно реализуются нацпроекты и региональные программы. По нацпроекту «Культура» до конца июля в школу искусств №41 в селе Колмогорово поступят музыкальные инструменты, современное оборудование и учебные материалы. На эти цели направлено почти 4 млн рублей федеральных, областных и муниципальных средств. Центральный Дом культуры в пгт Яшкино будет капитально отремонтирован к декабрю этого года. Здесь уже обновили кровлю, помещения для кружковых занятий, заменили системы отопления и вентиляции. Специалисты продолжают ремонтировать фасад, благоустраивают территорию. На ремонт направили более 26,7 млн рублей из федеральных средств, а также из бюджетов области и района.

В Литвинской средней школе в этом году оборудуют два кабинета под центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» в рамках регионального проекта «Современная школа».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.