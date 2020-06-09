Жизнелюбивая, озорная и, бесспорно, везучая. Это не про человека. В Новокузнецке семья приютила собаку Победу. Так назвали щенка, которого 9 мая сбила машина. Добрая история спасения и настоящей дружбы — в нашем сюжете.

Озорная Победа. А в семье называют просто Викой. Трёхмесячного щенка нашла Полина Габдрахманова. Сбила машина. Обезвоженная собака практически не дышала и не двигалась. Скулила, моля о помощи людей.

4 часа ожидания врача. Вердикт неутешительный: перелом таза, открытый перелом лапы. Незамедлительное хирургическое вмешательство. 30 тысяч рублей за операцию Габдрахмановы заплатили сами. Щенок выжил. Терпение, мужество и воля одержали верх. Поэтому и назвали собачку Победой. Теперь она — любимица семьи. А свою хозяйку — спасительницу Полину — периодически приходится делить с котом.

Самое страшное уже позади. Но предстоит этап восстановления. Победе нужна пересадка кожи, чтобы заживить открытый участок. А еще — операция на шейке бедра.

Пока Победа выздоравливает и учится снова доверять людям. Всю информацию о реабилитации и о возможной помощи можно найти в специально созданном инстаграм-аккаунте @victory_9may. Лечиться предстоит ещё долго. Но это не самое главное. Щенка спасли. И теперь он точно в надёжных руках.

Автор: Арина Мерлова