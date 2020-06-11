«Академия детства» на 125 мест построен по нацпроекту «Демография» в Заводском районе Кемерова. В дошкольном учреждении есть современный бассейн и детская научная лаборатория. В строительство и оснащение детского сада вложены 155,3 млн рублей. Впервые в Кемерове в каждом помещении детского сада установлены датчики движения для охраны в ночное время и радиоприемники, настроенные на волну МЧС.

«В этом году мы открываем уже четвертый детский сад. Всего в этом году построим 15 детсадов, 14 из них — по нацпроекту «Демография». Строим детсады в новых развивающихся районах, где живут много молодых семей. Новые детсады принимают детей возрастом от одного года, это позволяет молодым родителям уделять время работе, строить карьеру. Все дошкольные учреждения ориентированы на ранее развитие детей. Этот детсад — научный, детей будут в игровой форме знакомить с новыми технологиями», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на открытии детского сада.

В детском саду — шесть групп, три из них – для детей в возрасте от одного года до трех лет. Лаборатория «Детский Наукоград» — это обучающий комплекс, где дети смогут получить начальные знания о сельском хозяйстве, архитектуре, дизайне, космосе, строительстве самолетов и космических кораблей. Бассейн «Дельфинчик» глубиной от 60 до 70 сантиметров оборудован трехступенчатой очисткой воды и автоматической установкой хлорирования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.