Флаги, петарды и рожки — не для праздника. Дежурный железнодорожного переезда использует их для подачи сигнала машинисту приближающегося поезда. Главная задача — обеспечить безопасность движения на своём участке.

В Кузбассе за полгода на путях произошло 5 аварий с участием легковой машины и многотонного состава. Причина банальная: нарушение автомобилистами правил дорожного движения. Чтобы очередной раз напомнить о важности их соблюдения, оранжевую служебную жилетку примерила и корреспондент «Кузбасс 1 HD» Анастасия Подоляко.

Самая ответственная обязанность дежурного по переезду — вовремя опускать и поднимать шлагбаумы. При этом нужно учитывать движение и загруженность участка дороги.

Летом работать легче. Но ответственности не меньше. Татьяна признаётся: в её смену автомобильных аварий на переезде не было. Надеется, и не будет. Но в случае внештатной ситуации знает, что делать.

10 марта легковой автомобиль выехал на пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и один из пассажиров погибли.

Железнодорожники призывают не заезжать под закрытые шлагбаумы, чтобы они не стали смертельной ловушкой…

Автор: Анастасия Подоляко