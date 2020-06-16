Два томографа, ангиограф, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, а также другую современную технику получат до конца 2020 года медицинские учреждения Кузбасса, специализирующиеся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Техника будет куплена в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального бюджета направлено 247,9 млн рублей.

Новая техника будет передана в два региональных сосудистых центра – на базе Клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша и Новокузнецкой городской больницы №1, а также в первичные сосудистые отделения в Мариинске, Прокопьевске и Новокузнецке.

«Развитие кардиологической службы в Кузбассе – на особом контроле. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают одну из первых строчек в числе причин смертности в стране и в регионе. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, продолжается дооснащение сосудистых центров и отделений, выделяются средства на высокотехнологичное лечение. Эти меры помогут в борьбе с серьезными заболеваниями, повысят доступность современных методов диагностики и лечения для кузбассовцев», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Одним из важнейших условий для успешного лечения сосудов является наличие в медучреждениях современных ангиографов. На сегодняшний день в регионе работают 10 ангиографических комплексов: 9 – в государственных медорганизациях, 1 – в частной клинике.

В Кузбассе специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь больным с острым коронарным синдромом (инфаркт) и острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт) оказывается в Кардиодиспансере имени Л.С. Барбараша в Кемерове и в Новокузнецкой клинической больнице №1, а также в 11 первичных сосудистых отделениях и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологическая помощь при других болезнях сердечно-сосудистой системы оказывается в 21 кардиологическом отделении, а также в 30 терапевтических отделениях медорганизаций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.