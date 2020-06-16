Кузбасс — лидер среди регионов Сибири по объёмам строительства. В круглосуточном режиме возводят крупные объекты. Среди них — Ледовая арена и Восьмой кассационный суд. Накануне там побывал Сергей Цивилев. Проверил лично, на каком этапе идут работы.

Кузбасская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года. Наталья Шиве возглавляет Федерацию конькобежного спорта региона. Переживает, что её воспитанникам просто негде тренироваться. Два года назад Сергей Цивилев пообещал лично: возведём комплекс. Будут созданы условия мирового уровня. Накануне тренер вместе с губернатором побывала на стройке Ледовой арены.

Грандиозное сооружение. Аналогов такого комплекса в Кузбассе нет. Особенность объекта – деревянные арки пролётом в 100 метров и весом каждой почти в 100 тонн.

Уже в январе можно будет выйти на лёд. Строители работают на объекте круглосуточно. И уже в начале следующего года сдадут комплекс в эксплуатацию.

Не только в Кузбассе, но и во всем Сибирском федеральном округе ждут открытия Кассационного суда. Его возводят на Притомском проспекте. В помещениях сотрудников и залах для заседаний уже ведется чистовая отделка. В эксплуатацию объект сдадут в августе.

Пока в других регионах стройки и инвестиционные проекты во время пандемии замораживают, в Кузбассе наоборот наращивают объёмы строительства. Как результат — по этому показателю Кемеровская область — лидер в Сибири.

Автор: Арина Мерлова