С 9:00 18 июня до 9:00 часов 19 июня будет прекращена подача воды потребителям Рудничного района и жилого района Лесная Поляна.
В Кемерове продолжаются работы по замене запорного оборудования на сетях холодного водоснабжения.
Необходимость проведения ремонтных работ обусловлена тем, что срок эксплуатации запорной арматуры на сетях водоснабжения подходит к концу. Ее своевременная замена позволит сократить количество отключенных абонентов при проведении плановых или аварийных работ.
18 июня будут производиться работы по замене неработающего затвора на новую задвижку. Для этого с 9:00 часов 18 июня (четверг) до 9:00 часов 19 июня (пятница) будет отключено водоснабжение Рудничного района от гидроузла «Рудник», а также выполнена замена неработающей запорной арматуры в узловых точках района.
Под отключения попадают жилые многоквартирные дома и организации в границах кварталов:
— ж.р. Лесная Поляна, пос. Боровой, пос. Крутой, пос. шахты «Северная», пос. Новый, микрорайоны № 4, 5, 6, 7, 10, 11,11А, 12, 12А, 13, ГКБ №11, Сельская больница, «Вторполимер».
— ул. Институтская – ул. Цимлянская – пр. Шахтеров– пр. Кузбасский – Серебряный бор – Сосновый бульвар – ул.Терешковой.
— пр. Шахтеров, 10-30 (четная сторона),
— ул. Гончарная, 2а,
— ул. Терешковой, 1-8,
— ул. Волкова, 36, 45к 1.
В частном секторе:
— границы улиц: 2-й пер. Авроры – Михайловская – Мраморная – 1-й Мирный пер. –
— границы улиц: 2-й Мирный пер. – Лутугина – пер. Шоссейный – Связная – Ногинская,
— границы улиц: Доходная – Трудовая – Плановый пер. – Ю. Смирнова – Ю. Смирнова пер. – Мироновская – Цимлянская,
— границы улиц: 1-й пер. Волкова – 2-й пер. Волкова – Волкова.
На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами, которые будут размещены по следующим адресам:
— б-р Осенний, 1 корпус 1 (территория «СпортГрада») с 9.00 до 22.00;
— пр. Весенний, 5 с 9.00 до 16.45;
— б-р Кедровый, 14 с 17.00 до 22.00.
— ул. Антипова, 4;
— пр. Шахтёров, 45;
— пер. Юбилейный, 5.
По всем вопросам можно обращаться в управляющую компанию, для дополнительной информации:
112, 77-05-05 – Кемеровская служба спасения:
31-23-32 – МБУ «Жилкомцентр».
64-15-72 – диспетчер территориального управления Рудничного района;
77-39-12 – диспетчер территориально управления ж.р. Лесная Поляна.
АО «КемВод» обращается к жителям с просьбой заблаговременно запастись водой и приносит извинения за причиненные неудобства.