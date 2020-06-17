С 9:00 18 июня до 9:00 часов 19 июня будет прекращена подача воды потребителям Рудничного района и жилого района Лесная Поляна.

В Кемерове продолжаются работы по замене запорного оборудования на сетях холодного водоснабжения.

Необходимость проведения ремонтных работ обусловлена тем, что срок эксплуатации запорной арматуры на сетях водоснабжения подходит к концу. Ее своевременная замена позволит сократить количество отключенных абонентов при проведении плановых или аварийных работ.

18 июня будут производиться работы по замене неработающего затвора на новую задвижку. Для этого с 9:00 часов 18 июня (четверг) до 9:00 часов 19 июня (пятница) будет отключено водоснабжение Рудничного района от гидроузла «Рудник», а также выполнена замена неработающей запорной арматуры в узловых точках района.

Под отключения попадают жилые многоквартирные дома и организации в границах кварталов:

— ж.р. Лесная Поляна, пос. Боровой, пос. Крутой, пос. шахты «Северная», пос. Новый, микрорайоны № 4, 5, 6, 7, 10, 11,11А, 12, 12А, 13, ГКБ №11, Сельская больница, «Вторполимер».

— ул. Институтская – ул. Цимлянская – пр. Шахтеров– пр. Кузбасский – Серебряный бор – Сосновый бульвар – ул.Терешковой.

— пр. Шахтеров, 10-30 (четная сторона),

— ул. Гончарная, 2а,

— ул. Терешковой, 1-8,

— ул. Волкова, 36, 45к 1.

В частном секторе:

— границы улиц: 2-й пер. Авроры – Михайловская – Мраморная – 1-й Мирный пер. –

— границы улиц: 2-й Мирный пер. – Лутугина – пер. Шоссейный – Связная – Ногинская,

— границы улиц: Доходная – Трудовая – Плановый пер. – Ю. Смирнова – Ю. Смирнова пер. – Мироновская – Цимлянская,

— границы улиц: 1-й пер. Волкова – 2-й пер. Волкова – Волкова.

На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами, которые будут размещены по следующим адресам:

— б-р Осенний, 1 корпус 1 (территория «СпортГрада») с 9.00 до 22.00;

— пр. Весенний, 5 с 9.00 до 16.45;

— б-р Кедровый, 14 с 17.00 до 22.00.

— ул. Антипова, 4;

— пр. Шахтёров, 45;

— пер. Юбилейный, 5.

По всем вопросам можно обращаться в управляющую компанию, для дополнительной информации:

112, 77-05-05 – Кемеровская служба спасения:

31-23-32 – МБУ «Жилкомцентр».

64-15-72 – диспетчер территориального управления Рудничного района;

77-39-12 – диспетчер территориально управления ж.р. Лесная Поляна.

АО «КемВод» обращается к жителям с просьбой заблаговременно запастись водой и приносит извинения за причиненные неудобства.