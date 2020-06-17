Полностью возведут сооружение к следующему лету. А пока копают котлован и готовят основу для фундамента. На месте будущего спортивного объекта побывала Анастасия Подоляко.

Больше 4 тысяч квадратных метров для занятий спортом. Внутри дворца — ледовая арена и 2 больших зала. Один из них хореографический, второй оборудован для занятий лёгкой атлетикой, гимнастикой и игровыми дисциплинами.

Сейчас основные работы проходят в котловане. Прибор, который похож на камеру, называется нивелир. С помощью него и большой линейки геодезисты вычисляют высоту бетонного покрытия. Ещё один предмет, который помогает выполнить работу точно, — обычные нитки.

Колонны сварщики делают здесь же. Помогает им в этом «расчёска». Но уложить волосы не получится. Так на строительной площадке называют деревянное приспособление, в отверстия которого вставляют металлические прутья. Работают на объекте и электрики. Его уже подключили к снабжению.

Ледовый дворец на Радуге будет открыт летом 2021 года. Чтобы кемеровчане смогли добраться до него из всех районов, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют часть Соснового бульвара от улицы Терешковой до проспекта Шахтёров.

Автор: Анастасия Подоляко