Строители досрочно начали капитальный ремонт средней школы №2 на 460 мест в пгт Промышленная по областной программе «Моя новая школа». Согласно программе, ремонт школы должен был начаться в 2021 году, ранний старт работ позволит завершить капремонт уже в январе 2021 года. Стоимость ремонта — 146 млн рублей, нового оборудования для школы — 55,3 млн рублей. Глава Промышленновского муниципального округа Денис Ильин рассказал об этом на встрече с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

«Областная программа «Моя новая школа» уже доказала свою эффективность. В прошлом году в Промышленновском районе после капремонта возобновила работу Журавлевская школа. Ее оснастили самой современной учебной техникой, школа стала цифровой. К февралю 2021 года модернизируем еще одну школу округа. Цель — дать школьникам из небольших городов такой же уровень образования, как в столице региона», – сказал Сергей Цивилев в ходе встречи в четверг 18 июня.

После капитального ремонта на территории школы оборудуют беговую дорожку с мягким покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки. Кабинеты будут оснащены компьютерами, интерактивными досками и другой современной техникой. Обновится оборудование школьных мастерских и лингафонного кабинета. Будут созданы лаборатории химии и физики с современной научной техникой.

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» в муниципальном округе установят четыре новых ФАПа взамен устаревших и признанных аварийными: в селах Протопопово, Прогресс, Пархаевка, Васьково. Как сообщил Денис Ильин, в 2021 году новый ФАП появится в поселке Первомайский.

До конца года в округе построят 18 тыс. кв. метров жилья. В том числе завершится строительство двух многоквартирных жилых домов на 89 квартир в пгт Промышленная.

Во Дворце культуры им. Кирова в этом году капитально отремонтируют и обеспечат новым спортивным оборудованием два зала для бокса, вольной и греко-римской борьбы.

В округе ведется планомерная подготовка к новому отопительному сезону. Установлено 35 блочно-модульных угольных котельных «Терморобот». До начала отопительного сезона в Промышленной установят еще одну такую же котельную. В планах на год – строительство 3,5 км водопроводных сетей и капремонт 4,5 км сетей. В прошлом году в населенных пунктах округа построили две станции очистки воды, в этом году поставят еще одну станцию. В пгт Промышленная завершается строительство нового канализационного коллектора протяженностью 14 км. Работы стартовали еще в 2019 году. Стоимость объекта – 144 млн рублей.

Промышленновский муниципальный округ является одним из лидеров по ключевым показателям работы сельского хозяйства. В этом году в районе посеяли почти 113 тыс. га яровых и озимых культур. Это на 5 тыс. га больше уровня прошлого года. Зерновых культур посеяно 81,3 тыс. га, из них пшеницы – 42,6 тыс. Также посеяно 15,3 тыс. га технических культур, в том числе рапс на 12,9 тыс. га, соя на – 1,9 тыс. Посажено 497 га картофеля. Округ является лидером по производству молока: на долю муниципалитета приходится около четверти всего молока, произведенного в Кузбассе. В день в среднем производится около 140 тонн молока. Поголовье крупного рогатого скота в округе насчитывает более 13 тыс. голов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.