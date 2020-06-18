«Моя победа, моя весна». Так называется детский конкурс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Несмотря на продолжительный период самоизоляции, ребята придумали, как почтить память воевавших предков. Сегодня состоялось подведение итогов. Подробности у Кристины Ореховой.

Идею патриотического конкурса для детей в дистанционном формате предложили студенты опорного вуза Кузбасса. В домашних условиях юным жителям региона предлагалось сделать фотографию, в которой отразились бы преемственность поколений и история воевавших в период Великой Отечественной войны родственников.

Около 50 работ было прислано со всего региона. Каждая со своей изюминкой и, главное, — с уникальной историей.

Несмотря на то, что итоги подведены, победители награждены — сама идея на этом не заканчивается.

Победителей конкурса пригласят на выставку, чтобы они рассказали посетителям о воевавших предках. Познакомиться с творчеством всех участников можно в группе в ВКонтакте «Молодые ветра» и на сайте «Союза женщин России» по хэштегу #конкурсиздома.

Автор: Кристина Орехова