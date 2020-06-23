Спортивные объекты Кузбасса возвращаются к работе с полной загрузкой, заведения общественного питания с 25 июня возобновят обслуживание посетителей в помещениях, также с 25 июня будет разрешено пользоваться детскими площадками, расположенными на открытом воздухе. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.

Согласно распоряжению, возобновить работу смогут все рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные и иные организации общественного питания, кроме расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах. Объекты питания будут обязаны соблюдать ряд ограничений: максимальное число посетителей должно быть не более 50% от количества посадочных мест, запрещено питание в формате «шведского стола», массовые мероприятия и курение кальянов. Персонал обязан соблюдать масочный режим и обеспечить регулярную санитарную обработку помещения. Посетителям необходимо предоставить возможность обработки рук антисептиками и безналичной оплаты заказов.

Распоряжение также позволяет возобновить групповые тренировки на спортивных объектах Кузбасса, включая фитнес-клубы, стадионы и физкультурно-оздоровительные центры, с загрузкой объектов на уровне 100% от пропускной способности. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.