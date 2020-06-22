На улицах, названных в честь Героев Великой Отечественной войны, творческие коллективы исполнили музыкальные композиции.

Легенда в истории. 22 июня 41-го Вера Волошина вместе с подругами купила белое шёлковое платье. Готовилась к свадьбе с Юрием Двужильным. Мечты разрушила война. Записалась в Красную Армию. Успешно выполнила семь боевых заданий. Последнее — 21 ноября. Обстрел, серьёзное ранение, попала в плен к немцам. Она не потеряла мужества. До последнего вздоха не теряла веры в победу. А перед казнью запела песню «Интернационал». Веру повесили. Наша землячка — Герой Великой Отечественной войны. В её честь в Кемерове названы парк и улица.

Катюша — один из символов Великой Отечественной войны. Артисты признаются: исполнять песню — гордость. Тем более в День памяти и скорби.

Подпевали артистам и кемеровчане. Дружным хором. Причём, не только «Катюшу». Горожане вспомнили и другие знаменитые военные песни.

В этом году впервые прошла Общероссийская минута молчания. На 60 секунд вся жизнь в стране замерла. В этот момент остановил вещание и телеканал «Кузбасс Первый». 12 часов 15 минут по Москве. Именно в это время 22 июня 1941 года Вячеслав Молотов сообщил гражданам Советского Союза о начале войны. И спустя 79 лет мы помним. Мы чтим.

Автор: Арина Мерлова