Из бюджета Кузбасса выделены дополнительно 400 млн рублей на высокотехнологичное лечение пациентов с заболеваниями сердца. Это позволит до конца года провести больным со стенокардией и острым инфарктом миокарда дополнительно более 1500 малоинвазивных операций с использованием ангиографов.

«Каждая такая операция — это возможность спасти жизнь и сохранить здоровье человека. Заболевания сердечно-сосудистой системы — на первом месте среди причин смертности в России, поэтому борьбе с ними уделяем особое внимание. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» удалось значительно обновить оборудование в клиниках Кузбасса, в том числе купить новые ангиографы. Сейчас в регионе уже 10 ангиографов. Правительство Кузбасса со своей стороны выделяет средства на лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учетом областного финансирования кардиологи Кузбасса в этом году увеличат количество высокотехнологичных малоинвазивных операций с 4400 до 5900. Это большая цифра, примерно столько же вмешательств проводится за год в некоторых европейских странах», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За 5 месяцев 2020 года в Кузбассе уже провели 468 малоинвазивных операций на сердце. Так называемое чрескожное вмешательство (ЧКВ) — это наиболее распространенная операция на коронарных сосудах, в ходе которой производят стентирование – имплантацию стента (металлического каркаса) в пораженный коронарный сосуд для восстановления нормального кровотока к сердечной мышце. Вмешательство выполняет бригада медиков из 6 человек, применяется до 500 наименований хирургического инструментария, работа ведется в рентгеноперационной на оборудовании общей стоимостью до 120 млн рублей. Затраты на одну операцию составляют около 200 тысяч рублей.

«Несомненно, такая целевая помощь здравоохранению Кузбасса является весомым вкладом в снижение инвалидизации и смертности жителей региона», — отметила главный кардиолог Сибирского федерального округа, директор НИИ КПССЗ, член-корреспондент РАН Ольга Барбараш.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.