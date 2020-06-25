Правительство Кузбасса заключило с банками, застройщиками и работодателями региона четырехстороннее соглашение о частичной компенсации первого взноса по льготной президентской ипотеке для сотрудников ряда крупных предприятий. Инициатором подписания соглашения стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Президент России Владимир Владимирович Путин во вторник объявил, что максимальная сумма льготной ипотеки в регионах увеличена с 3 до 6 миллионов рублей. Кузбасское соглашение — это дополнительная мера поддержки для тех, кто хочет оформить президентскую ипотеку. По условиям соглашения, работодатели будут компенсировать своим сотрудникам часть суммы на первоначальный взнос, который составляет 20% от стоимости жилья. Каждое предприятие будет самостоятельно решать, какую часть взноса субсидировать, но в соглашении мы зафиксировали, что компенсация должна составлять не менее 10% от суммы взноса. Займ выдается под 6,5% годовых, а в Кузбассе программы банков и регионального АИЖК позволяют дополнительно снизить ставку до уровня ниже 6% годовых. Это уникальные условия. Компенсация первого взноса сделает президентскую ипотеку еще доступнее для людей», — сказал Сергей Цивилев после подписания соглашения.

В основе сотрудничества сторон, закрепленного кузбасским соглашением, лежит создание благоприятных условий для развития жилищного строительства на территории Кузбасса, поддержка работников предприятий, не имеющих в полном объеме личных средств для первоначального взноса на получение ипотечного кредита под ставку не более 6,5% годовых, повышение доступности ипотечного кредитования на территории Кузбасса.

Соглашение подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков, руководитель дирекции банка ВТБ по Кемеровской области Анжелика Рогожкина, директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев, директор НО «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» Юлия Шматок, генеральный директор ООО СК «Програнд» Андрей Калинин, генеральный директор АСО «Промстрой» Владимир Глушков, директор ООО «Специализированный застройщик «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса» Джалал Караев, директор ООО «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин, генеральный директор ООО «Кузбасский скарабей» Дмитрий Разуваев, директор СПК «Береговой» Сергей Поликов.

«На момент подписания соглашения уже известно о желании других банков присоединиться к этой программе. Мы приветствуем такие инициативы и готовы расширять список и застройщиков, и финансово-кредитных организаций, и работодателей», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона сообщил также, что реализация ипотечных программ позволила с начала года привлечь в экономику Кузбасса 12,5 млрд рублей. «Мы увеличили план по сдаче жилья в этом году более чем на 50% — с 805 тыс. кв. метров до 1,275 млн кв. метров. Льготные ипотечные программы дадут возможность воплотить задуманное, добиться быстрого развития строительной отрасли и позитивного эффекта для всей экономики региона», — сказал губернатор.

Новая программа ипотеки с господдержкой действует по поручению президента РФ Владимира Путина с апреля этого года. Оформить ипотеку по льготной ставке можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.