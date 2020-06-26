Физкультурные и спортивные мероприятия на стадионах Кузбасса и открытых спортивных площадках разрешено проводить с участием зрителей, при условии, что их число будет не выше 10% от пропускной способности спортивного объекта. Об этом говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер. Новая норма вступает в действие с момента опубликования распоряжения.

Также, согласно постановлению, высшие учебные заведения Кузбасса должны обеспечить личный прием документов у поступающих. Вступительные испытания и апелляции тоже будут проходить при непосредственном взаимодействии поступающих с работниками вузов.

С 29 июня разрешается использование плавательных бассейнов, расположенных в гостиницах, гостевых домах, базах отдых, санаториях и других объектах размещения туристов. При эксплуатации бассейнов необходимо будет соблюдать ряд профилактических мер. Пользоваться бассейнами пока смогут только постояльцы туристических объектов. Пляжи и другие места отдыха у воды на территории гостиниц, турбаз и санаториев теперь открыты для людей, отдыхающих на этих объектах. Пляжи за пределами туристических объектов остаются закрытыми, купание запрещено на всех пляжах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.