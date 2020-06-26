Общероссийское голосование — время, когда люди объединяются, чтобы выразить свою гражданскую позицию. На избирательных участках профессиональная принадлежность и регалии уходят на второй план. Каждый выступает, прежде всего, гражданином своей страны — многонациональной и многоконфессиональной России.

Для семьи Муфтия духовного управления мусульман Тагира Бикчантаева общероссийское голосование – всегда особенный день.

Свою гражданскую позицию выразили и митрополит Аристарх. Он отметил, что свободное волеизъявление — одно из важных конституционных прав. И если человек не пользуется им, то это является свидетельством гражданского безразличия или безответственности.

На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие более 10 тысяч кузбассовцев. До 1 июля включительно избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. При этом процедура проходит по всем требованиям Роспотребнадзора.

Автор: Кристина Орехова