Право проголосовать на дому предоставляется россиянам старше 65 лет и маломобильным гражданам. Заранее они сами или социальные работники подали специальные заявления. Члены избирательной комиссии приходят по указанному адресу. Они обязаны соблюдать не только правовые нормы, но и санитарную безопасность. За тем, как проходит процедура, наблюдала Анастасия Подоляко.

92-летняя Лидия Евстафьевна не пропускала ни одни выборы. Старая закалка не позволяет оставаться в стороне. Последние годы ходить дальше двора стало тяжело. Недавно добавилась ещё одна беда — упала и сломала руку. Поэтому голосовать решила только дома.

Члены избирательной комиссии пришли к входной двери, но в квартиру не заходят. Все необходимые процедуры — проверку документов и передачу бланков — делают на расстоянии.

Все члены избирательной комиссии сами в полном боевом комплекте — халате, перчатках, маске. Сверху — специальный экран. Соблюдение этих мер обязательно. В каждом наборе для голосующего — антисептик, одноразовая ручка, средства индивидуальной защиты и бюллетень. Его бросают в опечатанный ящик.

Голосуют на дому люди, внесённые в специальный реестр. Для этого они написали заявление. Воспользоваться правом можно и сейчас. Необходимо до 1 июля позвонить на свой участковый избирательный участок и оставить необходимое обращение.

Автор: Анастасия Подоляко