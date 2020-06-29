Онлайн-ретейлер Wildberries планирует построить логистический центр на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Юрге. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «WILDBERRIES» Татьяна Бакальчук и глава города Юрга Алексей Фомин в пятницу, 26 июня.

Компания готова до 2025 года инвестировать в строительство логистического центра 5 млрд рублей в случае, если на инвестиционный проект будут распространяться льготы, предусмотренные для резидентов ТОСЭР. Реализация проекта позволит создать 5 тысяч новых рабочих мест.

«Кузбасс привлекает все больше инвесторов, российский бизнес рассматривает регион как территорию с большим потенциалом, возможностями для развития. В четырех кузбасских ТОСЭР работают 54 резидента, общий объем инвестиций – более 2,5 млрд рублей. Компания Wildberries заявила о намерении инвестировать 5 млрд рублей в строительство логистического центра непродовольственных товаров. Напомню, что в Кемерове уже строится также и продовольственный логистический центр. Такие проекты – это не только новые рабочие места, но и возможность для реализации и продвижения кузбасских товаров на российском и даже международном рынке. Мы поддерживаем эти инициативы и будем содействовать их успешной реализации», – сказал Сергей Цивилев.

В соглашении правительство Кузбасса выражает намерение предоставить инвестору поддержку в виде налоговых льгот, а также вести работу с федеральными органами исполнительной власти, чтобы снять ограничения, согласно которым льготы на уплату страховых взносов распространяются только на компании, получившие статус резидентов ТОСЭР в течение трех лет после создания ТОСЭР. В случае согласия федеральных органов власти, Wildberries сможет пользоваться теми же льготами, что и другие резиденты юргинской ТОСЭР, получившие такой статус в 2016-2018 годах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.