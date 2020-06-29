Фермеры Кузбасса получат в текущем году 10 грантов в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Сельхозпроизводители направили 32 заявки на получение грантов, победителями конкурса стали 7 начинающих фермеров и 3 семейные хозяйства из Беловского, Ижморского, Новокузнецкого муниципальных районов, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевского, Юргинского Яйского муниципальных округов. Общая сумма грантов – 51,5 млн рублей, на эти средства фермеры приобретут около 290 голов крупного рогатого скота и более 40 единиц различной техники.

«В Кузбассе работают 1032 фермерских хозяйства, они обеспечивают качественными и вкусными продуктами не только жителей нашего региона, но и потребителей из соседних областей. Фермеры нуждаются в содействии, поэтому мы добились включения Кузбасса в ряд программ поддержки сельского хозяйства. Помимо грантов по госпрограмме развития сельского хозяйства, с прошлого года выдаются гранты на создание и развитие крестьянских хозяйств в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В целом в этом году по различным программам планируется направить порядка 118 млн рублей в виде грантов на развитие малых фермерских хозяйств», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Размер господдержки начинающих фермеров по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» увеличен: для хозяйств, реализующих проекты по развитию молочного и мясного скотоводства, грант может составить 5 млн рублей, для иных видов сельскохозяйственной деятельности – 3 млн рублей, отметили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

Дополнительный отбор претендентов на получение грантов на развитие семейной фермы по данной госпрограмме пройдет с 3 по 10 июля. Победители получат в общей сложности еще 30 млн рублей. А с 23 июня по 3 июля организован прием документов на получение грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранты «Агростартап». Эти гранты выдаются на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В прошлом году 10 фермеров из 9 муниципалитетов получили по этой программе поддержку на общую сумму 25,3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.