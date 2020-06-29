Больше 1,5 тысяч избирательных участков работают во всех муниципалитетах региона с 25 июня.

Одна из поправок, предложенных к Конституции, касается бизнеса. Статья 114 будет дополнена. И за государством закрепится обязанность содействовать развитию частной инициативы в Российской Федерации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Кузбасса Елена Латышенко уже опустила бюллетень в урну. Считает, что голосование — не только личная ответственность, а в первую очередь — гражданский долг.

Вносятся и поправки, касающиеся исторической памяти. Например, в 67-й статье закрепляется преемственность в развитии страны и исторически сложившееся единство. Сохранение наследия и поддержка общественных организаций. Игорь Кошелев, председатель союза ветеранов Афганистана, считает эти изменения наиболее значимыми.

Всероссийский день голосования — 1 июля. Но сделать свой выбор можно уже сейчас — прийти на избирательный участок, проголосовать онлайн или оставить заявку, чтобы члены комиссии приехали домой. Этим правом могут воспользоваться маломобильные и пожилые граждане.

Автор: Анастасия Подоляко