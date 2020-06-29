Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает:
По состоянию на 29 июня в России выявлено 641 156 случаев COVID-19. За последние сутки подтверждено 6 719 новых случаев в 83 регионах страны. 31,6% новых случаев протекают без клинических проявлений.
В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 39 762 случая COVID-19, что составляет 6 % от общего числа по России.
Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:
Красноярский край – 22%
Иркутская область – 18%
Новосибирская область – 15%
Республика Тыва – 11%
Алтайский край – 10%
Остальные регионы 24 % в совокупности.
Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю 23 – 29 июня
В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый большой прирост заболеваемости показала Республика Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 42% больше.
Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 357 человек. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 13%
Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 022 человека за неделю. Красноярский край находится в лидерах по числу выздоровевших –809 человек за неделю.
Показатель летальности от ковид-19 по России составляет 1,43%
Только в одном регионе Сибирского федерального округа этот показатель выше – в Новосибирской области – 1,58%.
Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 78 человек, 29 из них в Красноярском крае, 21 в Новосибирской области, 16 человек – в Иркутской.