Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает:

По состоянию на 29 июня в России выявлено 641 156 случаев COVID-19. За последние сутки подтверждено 6 719 новых случаев в 83 регионах страны. 31,6% новых случаев протекают без клинических проявлений.

В Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 39 762 случая COVID-19, что составляет 6 % от общего числа по России.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

Красноярский край – 22%

Иркутская область – 18%

Новосибирская область – 15%

Республика Тыва – 11%

Алтайский край – 10%

Остальные регионы 24 % в совокупности.

Прирост выявленных случаев в регионах СФО за неделю 23 – 29 июня

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый большой прирост заболеваемости показала Республика Алтай. Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 42% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 357 человек. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 13%

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 022 человека за неделю. Красноярский край находится в лидерах по числу выздоровевших –809 человек за неделю.

Показатель летальности от ковид-19 по России составляет 1,43%

Только в одном регионе Сибирского федерального округа этот показатель выше – в Новосибирской области – 1,58%.

Всего за неделю в Сибири от COVID-19 умерли 78 человек, 29 из них в Красноярском крае, 21 в Новосибирской области, 16 человек – в Иркутской.