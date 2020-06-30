Прошедший уик-энд – однозначно самый важный в году для работников индустрии общественного питания. Куда там новогоднему «чёсу», корпоративам по случаю 8 марта или другим «денежным» датам! Люди получили возможность работать и зарабатывать после многомесячного перерыва: вот это – настоящий праздник!

Напомним, заведения общественного питания в Кузбассе, равно как и во всей России, закрылись ещё в марте из-за угрозы распространения COVID-19. Мёртвый сезон продолжался до конца весны – с 24 мая губернатор Сергей Цивилев подписал указ, разрешающий открыть летние веранды. И вот, с 25 июня кафе, барам и ресторанам разрешили работать в полную силу. Конечно, с ограничениями вроде 50% заполняемости зала, да и перчатки с масками и антисептиками ещё никто не отменял, равно как и социальную дистанцию. Но по сравнению с ситуацией двухмесячной давности всё складывается очень даже неплохо.

Портал «Национальные проекты Кузбасса» прошелся по соцсетям кемеровских заведений и предлагает вашему вниманию самые интересные и позитивные посты рестораторов по случаю открытия.