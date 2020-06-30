Четыре малые спортивные площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установили в поселках городского типа Верх-Чебула, Тисуль, Крапивинский, а также в поселке Школьный Прокопьевского муниципального округа. Спортивные объекты общей стоимостью около 12 млн рублей получены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Продолжаем создавать во всех городах и районах Кузбасса сеть спортивных объектов шаговой доступности. Выбрали для размещения площадок ГТО небольшие населенные пункты, где спортивная инфраструктура пока недостаточно развита. Новые спортплощадки подходят и для взрослых, и для детей, на них можно проводить время всей семьей: вместе тренироваться, готовиться к выполнению нормативов ГТО. Такие современные безопасные физкультурные объекты помогут с раннего возраста вовлекать детей в занятия спортом. В прошлом году мы установили спортплощадки ГТО в 8 районах, в нынешнем – еще в четырех муниципальных округах. Продолжим эту работу, ведь профессиональный спорт рождается из привычки к здоровому образу жизни», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Все малые спортплощадки ГТО оснащены тренажерами для силовых тренировок и кардио-нагрузок, оборудованием для воркаута, теннисными столами, баскетбольными стойками и инвентарем для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. На каждом тренажере размещен QR-код, воспользовавшись которым можно получить на мобильный телефон рекомендации по использованию оборудования и по технике безопасности. Инструкторы центров тестирования ГТО будут проводить на спортплощадках занятия и мастер-классы, здесь же планируются спортивные праздники для дошкольников и детей младшего школьного возраста.

По данным министерства физкультуры и спорта Кузбасса, единое спортивное пространство с баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками появится в ближайшее время также в селе Колыон Ижморского муниципального округа – тренировочный комплекс создадут по программе инициативного бюджетирования, на это направлено более 1 млн рублей. Кроме того, уличные тренажеры общей стоимостью более 1,5 млн рублей установят к началу августа в парке культуры и отдыха пгт Тяжинский по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.