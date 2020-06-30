В Белове строят новый двухэтажный автовокзал, рассчитанный на пассажиропоток до 3 тысяч человек в сутки и адаптированный для маломобильных граждан. Жители города ждут автовокзал с 2012 года. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в 2019 году принял решение включить строительство в региональную госпрограмму «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» и выделить на возведение автовокзала 132,5 млн рублей из бюджета области.

«Автовокзал нужен не только населению Белова, но и жителям трех соседних муниципальных округов. Отсюда уезжают жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. Кроме того, Белово – главные ворота между Кузбассом и Алтайским краем. Нужно завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к 300-летию Кузбасса, чтобы, приезжая на празднование, жители и гости региона сразу попадали в комфортные условия», – сказал Сергей Цивилев.

В здании нового автовокзала разместят 5 билетных касс, зал ожидания, медицинский пункт, буфет на 40 мест, комнату матери и ребенка. В автовокзале и на прилегающей территории будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. На сегодня готовы фундамент и стены подвала, перекрытия первого этажа, идет бетонирование стен первого этажа, затем строители приступят к устройству перекрытий второго этажа и монтажу наружных сетей. Строительные работы планируется закончить в декабре 2020 года, потом специалисты начнут благоустраивать территорию и оснащать автовокзал необходимым оборудованием.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.