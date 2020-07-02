Новый детский сад в микрорайоне Ягуновский на юго-западе Кемерова готов более чем на 50%, планируется завершить строительство в ноябре. Дошкольное учреждение на 140 мест с двумя ясельными группами войдет в состав детского сада №158. Детский сад строят по нацпроекту «Демография», объем финансирования — почти 189 млн рублей из бюджетов всех уровней.

«В Кемерове до сих пор сохраняются очереди в детские сады, в Ягуновском микрорайоне в очереди числятся 319 детей. По моему поручению около двух лет назад снесли ветхое и опасное для детей старое здание детского сада, разработали проект нового. Но подрядчик подвел, подготовил проект с серьезными недочетами. Пришлось все переделывать, сроки затянулись. Компания больше не работает, это был ее последний проект — детей подводить нельзя. Каждый новый детский сад нужно возводить с учетом опыта строительства предыдущих, а у нас такого опыта становится все больше», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, осмотрев строительную площадку детского сада.

В новом здании разместятся помещения для 6 групп, также музыкальный и спортивный залы, изостудия, соляная пещера, кабинеты логопеда и психолога. Каждую группу обеспечат развивающими игрушками, установят настенные экраны и проекторы, создадут уголки природы.

Сейчас строители заканчивают кровельные работы и утепление фасада, монтаж окон, одновременно выполняются внутренние отделочные работы. В здании завершают монтаж инженерных сетей, благоустраивают территорию, устанавливают беседки, игровые зоны, детскую площадку.

На данный момент в Кемерове идет строительство 9 детских садов, 7 из них планируется открыть до конца года. По нацпроекту «Демография» на строительство будет направлено более 2,6 млрд рублей, в том числе свыше 2,5 млрд рублей из федерального бюджета и 79,3 млн рублей из областного, напомнили в министерстве строительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.