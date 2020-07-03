Участники трудовой молодежной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) будут участвовать в строительстве крупных социальных объектов на территории Кузбасса. В стройках будут участвовать 700 студентов. Трудовой семестр для части студотрядовцев начался на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове сегодня при участии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«В прошлом году мы вместе открыли движение по автобану Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. Тогда 150 участников студотрядов помогли в короткие сроки достроить важнейшую автомагистраль Кузбасса. Этим летом практика распространилась на весь Кузбасс. Строительные компании региона активно привлекают РСО к возведению важнейших объектов. Студенты займутся капитальными ремонтами зданий, будут участвовать в строительстве кассационного суда, объектов культурного кластера. С каждым годом студотрядов становится больше, но и строительство развивается ускоренными темпами. В этом году на кузбасских стройках есть место для 3 тысяч участников студотрядов. Этот вопрос мы решим, обсудим со строительными компаниями варианты более широкого привлечения студентов к участию в крупных проектах. Как и год назад на открытии автобана, вижу горящие глаза, вдохновлен вашими эмоциями и боевым настроем. Своим трудом вы впишете себя в историю Кузбасса – это серьезный старт на пути к успеху», – сказал глава региона, поздравляя студентов с началом трудового семестра.

200 студотрядовцев приступают к работе на объектах в Центральном и Ленинском районах Кемерова. Под контролем специалистов они будут строить не только ледовый дворец «Кузбасс», но и кассационный суд, музейный и театрально-образовательный комплексы, детский сад и школу в микрорайоне 7Б. Участники РСО уже помогают проводить капремонт Новокузнецкого строительного техникума – в сентябре в нем пройдет финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Традиционно стройотряды задействованы в текущем ремонте автомобильных дорог и мостов, в этом году – в Яйском, Ижморском, Кемеровском и Беловском муниципальных округах, а также в Беловском районе. Студенческим отрядом доверено также участвовать в строительстве дороги федерального значения – Р-255 «Сибирь». РСО заняты на реконструкции тротуаров по всему Кузбассу, их привлекут для работы в аграрных предприятиях Топкинского района.

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку ледового дворца «Кузбасс», где без выходных идет строительство. Планируется завершить работы в декабре текущего года. В январе спортсмены должны приступить к тренировкам в новом комплексе, заявил губернатор Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.