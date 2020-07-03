Требование соблюдать 14-дневную изоляцию отменяется для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Кузбасс из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также из основных мест летнего отдыха – Анапы, Симферополя и Сочи. Об этом говорится в новом распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о частичной отмене введенных ранее ограничительных мер.

Изоляция отменена с учетом позиции главного государственного санитарного врача по Кемеровской области – Кузбассу. Новая норма вступает в действие с 5 июля.

Жители Кузбасса и гости региона, прибывающие наземным транспортом или авиарейсами из других городов, по-прежнему обязаны проходить 14-дневную изоляцию. Жители области должны провести 2 недели в режиме изоляции в домашних условиях. Изоляция людей, не проживающих в Кузбассе, осуществляется по месту прибытия (кроме гостиниц и общежитий) или в обсерваторе.







По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.