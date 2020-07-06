Подъездные пути и другую инфраструктуру, необходимую для создания 22 вертолетных площадок для санациации, начали обустраивать в городах Кузбасса. Регион претендует на участие в федеральном проекте «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году. В случае успеха Кузбасс получит федеральное финансирование строительства площадок и 2 вертолета среднего класса «Ансат» с медицинскими модулями, способных эвакуировать самых тяжелых пациентов из любой точки области.

Строительство 22 вертолетных площадок позволит повысить доступность и качество первичной медпомощи жителям отдаленных и малонаселенных поселков Кузбасса, а также поможет при транспортировке тяжелобольных пациентов авиамедицинскими бригадами Кемеровского областного центра медицины катастроф.

«Внедряем в Кузбассе современные подходы и технологии, которые сделают медицину доступнее и эффективнее на всех уровнях: от первичного звена до высокотехнологичных операций. Для этого мы закупаем самое лучшее оборудование, обновляем и строим корпуса больниц, открываем ФАПы. Развитие санавиации — это отдельное важное направление работы. В Кузбассе сейчас действуют всего 4 вертолетных площадки: в Таштаголе, Танае, Междуреченске и Кемерове. Нашему региону с его широкой географией, отдаленными и труднодоступными поселками этого недостаточно. Приняли решение подготовить инфраструктуру под еще 22 вертолетные площадки, намерены участвовать в нацпроекте», – сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

3 вертолетные площадки с возможностью ночных взлетов и посадок планируется обустроить при Кемеровском областном кардиодиспансере, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и новокузнецкой Городской больнице № 1. Еще 19 площадок рассчитывают создать при районных больницах. Подготовка инфраструктуры для строительства площадок будет завершена к 1 октября 2020 года.

Одновременно в Кузбассе формируются авиамедицинские бригады, которые будут эвакуировать пациентов по воздуху. 6 специалистов Кемеровского центра медицины катастроф прошли обучение по специальности «Врач, фельдшер авиамедицинской бригады» на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита» в Москве. Еще 10 человек пройдут такую подготовку осенью.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.