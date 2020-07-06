В клинико-диагностическую лабораторию Областного клинического онкологического диспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступила новая центрифуга для проведения исследований стоимостью 118,5 тыс. рублей.

В онкодиспансере уже работают две центрифуги, третий аппарат позволит проводить исследование в более короткие сроки, пояснили в министерстве здравоохранения Кузбасса. Центрифуги используются для отделения плазмы от форменных элементов крови для дальнейшего анализа. Мощность каждой составляет 100-150 пробирок в день.

В июле 2020 года по нацпроекту «Здравоохранение» в Областной онкодиспансер поступит лабораторный термостат для поддержания температуры в пробирке стоимостью 82,5 тыс. рублей.

В прошлом году по нацпроекту в лабораторию онкодиспансера поступили биохимический, иммунохимический, коагулометрический, гематологический и мочевой анализаторы.

В целом в 2020 году онкологическая служба Кузбасса получит 55 единиц нового оборудования. В Кузбасс уже поступили ультразвуковые гармонические скальпели и новые цифровые рентгеновские и наркозно-дыхательные аппараты. Основная поставка медоборудования запланирована в сентябре-октябре. Также до конца года в Анжеро-Судженске откроется третий в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи.

Всего на борьбу с онкологическими заболеваниями в Кузбассе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году будут направлены 5,79 млрд рублей.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Новые медицинские учреждения.

В Кузбассе начали работу филиал областного кардиодиспансера в Новокузнецке, областной гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн, центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Открылись также центры амбулаторной онкологической помощи в Кемерове и Ленинске-Кузнецком, кафедра онкологии в институте усовершенствования врачей в Новокузнецке. В областном кардиодиспансере создана и принимает пациентов новая нейро-операционная с самым современным оборудованием. В сельских населенных пунктах области построены 2 модульные врачебные амбулатории и 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В Кузбассе отремонтировали 178 отделений больниц, поликлиник, роддомов, амбулаторий и ФАП. Начась масштабная реконструкция Новокузнецкого онкодиспансера, которую планируется завершить в 2020 году.

Новое оборудование.

Клиники региона получили 3423 единицы медицинского оборудования, в том числе 2 ангиографа. Куплены также передвижной фельдшерско-акушерский пункт и 12 передвижных диагностических комплексов: 8 флюорографов и 4 маммографа. Медицинские учреждения Кузбасса получили 81 новый автомобиль, в том числе, 15 автомобилей с подъемниками.

Количество людей, получивших помощь.

За период с 01.04.2018 28,7 тыс кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Только за первые 2 месяца работы передвижных маммографов обследование на них прошли более 4 тысяч жительниц Кузбасса. За 2 года в Кузбассе провели 162 операции по пересадке почек, печени и сердца. Все трансплантации бесплатны для пациентов и проводятся за счет средств бюджета. В новом центре ЭКО менее чем за год проведена 921 успешная процедура экстракорпорального оплодотворения, бездетные семьи бесплатно получили возможность стать родителями.

Поддержка врачей.

В 2019 году в Кузбассе начала работать новая практика привлечения в кузбасскую медицину дефицитных специалистов — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За первый год выплаты в размере 1 млн рублей получили 53 врача, выплаты в размере 500 тысяч рублей — 58 фельдшеров. В марте 2020 года в регионе были введены дополнительные формы поддержки медиков. Максимальная совокупная сумма выплат, которые может получить врач, оставшись после получения диплома работать в отдаленном населенном пункте Кузбасса, выросла до 3 млн рублей.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.